В Подмосковье в январе выросли грибы

Из-за теплой погоды в Подмосковье, больше напоминающей осеннюю, в конце января выросли грибы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

На фотографии, опубликованной синоптиком, можно увидеть дерево с опятами на нем. Позднякова уточнила, что необычное явление заметили на даче на юге Московской области.

« В т е к у щ е м я н в а р е в Подмосковье все не по правилам: от снежного покрова остались лишь воспоминания, на улице тепло, как в апреле. Но и этого природе оказалось мало. На юге Подмосковья, на дачных участках, появились грибы. И это не весенние сморчки или строчки, а настоящие опята», — написала она, добавив, что погода в столичном регионе сейчас также похожа и на ту, что характерна и для середины октября.

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