Бывший актер сериала стал батюшкой и ушел служить на СВО

Военные блиндажи похожи один на другой. Но в месте дислокации мотострелкового полка группировки войск "Днепр" есть необычный - в виде шестигранника. За несколько метров до него я ощутила такой привычный, но удивительный в военной обстановке запах ладана. Бойцы сами построили под землей часовню, и получилось не хуже, чем на гражданке.

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Внутри храм - светлый и благоухающий, не только из-за горящих церковных свечей, но и от бревенчатых стен. Доставить шлифованные бревна в скрытое от посторонних глаз место дислокации полка было, ой, как непросто.

Судьба у полкового батюшки такая же необычная, как и храм, в котором он служит. Отец Иоанн пришел на СВО добровольцем, подписав контракт. До этого был клириком московского храма Преображения Господня.

В миру Иван Корешков пришел к вере через своего отца - советского актера Виктора Корешкова, который после окончания актерской карьеры уехал в деревню и жил, как затворник. Мама отца Иоанна Валентина Игнатьева - тоже актриса и певица, была солисткой популярного вокально-инструментального ансамбля "Веселые ребята". До семинарии и Иван пробовал себя в роли актера, даже сыграл пикапера Валеру в сериале "Папины дочки". Но богемная жизнь младшему Корешкову пришлась не по душе.

Он стал священником. Сейчас отец Иоанн на СВО, его позывной "Кореш".

- П о з ы в н о й п р и д у м а н о т м о е й ф а м и л и и . Н о р е а л ь н о п о д х о д и т : в е д ь с в я щ е н н и к д л я с о л д а т а - п е р в ы й д р у г , - п о я с н я е т б а т ю ш к а .

За пока недолгую службу отец Иоанн доказал это на деле, он вместе с бойцами строил часовню. Парни вшестером на специальных приспособлениях складывали балки весом около двухсот килограмм под угрозой атак вражеских дронов. Рядом от взрывной волны ломались деревья, но строители трудились, не покладая рук. Построили быстро и качественно, сверху засыпали два наката земли.

Россиянин отправился на СВО с ребенком

Большую лепту в строительство храма внес замполит полка Евгений Николаевич (Спартак). Обустроить часовню помогли верующие жители Москвы и Когалыма Западной Сибири, где раньше служил отец Иоанн. Они с радостью откликнулись на его просьбу.

- Н и г д е н е в с т р е ч а л т а к и х п о - н а с т о я щ е м у о т з ы в ч и в ы х л ю д е й , к а к с и б и р я к и , - о т м е т и л о н в р а з г о в о р е с о м н о й .

Люди пожертвовали иконы, паникадила, подсвечники. Одна из старинных золоченых икон на стене часовни - вклад родных батюшки, его дядя был реставратором, художником-краснодеревщиком. Супруга дяди Любовь после смерти мужа, узнав, что племянник "за ленточкой", передала все семейные иконы в полковую часовню.

- З д е с ь о н и н у ж н е е , б о й ц а м н е о б х о д и м а м о л и т в е н н а я п о м о щ ь , - г о в о р и т о т е ц И о а н н .

Большой железный крест сделали военнослужащие ремонтной роты полка. Если приглядеться, можно увидеть на нем тонкие сварочные швы, но они не портят святыню.

- В а р м и и е с т ь о ч е н ь т в о р ч е с к и е л ю д и . В у с л о в и я х б о е в ы х д е й с т в и й о т к р ы в а ю т с я с к р ы т ы е т а л а н т ы , - с ч и т а е т о т е ц И о а н н .

Освятил храм священник из Задонского мужского монастыря. В целях безопасности обряд провели поздно вечером. Желающие бойцы причастились. Спустя несколько дней в полк приезжал отец Владислав из Смоленской епархии. Он отслужил панихиду за погибших и подарил часовне церковную утварь, военные молитвословы, а также свечи и лампадное масло, которое батюшка Иоанн расходует экономно. На месяц часовне требуется минимум пять литров масла.

- В с е , к т о п о м о г в у б р а н с т в е х р а м а , с о ч л и э т о з а ч е с т ь . П о с м о т р и т е , к а к у н а с к р а с и в о ! - в о с х и щ а е т с я б а т ю ш к а .

Он прав на все сто! В лесу в окружении воинских блиндажей под маскировочной сеткой получился настоящий храм с бесподобным внутренним убранством. Это ли не чудо?!

- В о т и к о н а , н а к о т о р о й н а п и с а н ы о ч е н ь з н а ч и м ы е с л о в а Г о с п о д а у ч е н и к а м : " В с я к о г о , к т о и с п о в е д у е т м е н я п р е д л ю д ь м и , и с п о в е д у ю и я п е р е д О т ц о м Н е б е с н ы м " . Э т о о ч е н ь в а ж н о д л я б о й ц о в : б ы т ь с Б о г о м , з н а ч и т , н и ч е г о н е б о я т ь с я , с м е л о и д т и в н а с т у п л е н и е . В о с н о в н о м , з д е с ь д о б р о в о л ь ц ы , п а т р и о т ы , с л у ч а й н ы х л ю д е й н е т , к т о п о ш е л б ы и з - з а д е н е г , - п р о д о л ж а е т о т е ц И о а н н .

Он уверен, что на войне атеисты долго не задерживаются.

- У н е в е р у ю щ е г о б о л ь ш е ш а н с о в с т а т ь " п я т и с о т ы м " ( в о е н н ы е , з а п я т н а в ш и е с в о ю ч е с т ь д е з е р т и р с т в о м л и б о с д а ч е й в п л е н ) . К о г д а н е в о ч т о в е р и т ь , н е н а ч т о и н а д е я т ь с я , ч е л о в е к н е в и д и т с м ы с л а в п р о и с х о д я щ е м . А е с л и п о н и м а е т , ч т о , з а щ и щ а я с л а б ы х - д е т е й , ж е н щ и н , м и р н ы х ж и т е л е й , к о т о р ы х у к р а и н с к и е н а ц и с т ы о б с т р е л и в а л и с 2 0 1 4 г о д а , п о п а д е т в Ц а р с т в о Б о ж и е , с т а н о в и т с я б е с с т р а ш н ы м . В е л и ч а й ш е е с л у ж е н и е л ю б в и - в о и н с к о е с л у ж е н и е .

Часовня названа в честь Георгия Победоносца. В ней есть много образов русских воинов, причисленных к лику святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова, которого называли Суворовым на море. Видимо, скоро в полковом храме появится еще одна икона.

- Г о т о в и т с я к а н о н и з а ц и я Александра Васильевича Суворова. Молюсь об этом. Он мне близок как любому русскому человеку, особенно мужчине. Суворовские афоризмы особенно значимы сегодня: "Мы - русские, с нами Бог", "Молись Богу, от него победа". Суворов спрашивал у солдат: Что самое быстрое на поле боя? Ему отвечали: "Пуля". А он: "Нет. Помощь Божия". Как им не восхищаться! Особенно здесь. Я прочувствовал то, о чем он говорил: на войне решающую роль часто играет не физическая сила, хотя это важно, а стойкость духа: не сдать позицию, не убежать, когда рядом рвутся мины, за тобой охотятся вражеские дроны, падают ракеты.

В одном из помещений часовни обустраивается мемориальная комната. В ней установлен большой экран, на котором будут транслировать фотографии павших солдат и офицеров полка. В ней можно будет возложить цветы, отдать дань памяти погибшим. Батюшка молится за всех.

Отец Иоанн также читает акафисты вместе с бойцами.

" У о д н о г о и з н и х д а ж е п о з ы в н о й П о н о м а р ь " , - о т м е ч а е т о н .

Недалеко от часовни расположен лазарет, что очень удобно: раненым и больным не нужно далеко ходить, чтобы поставить свечку о своем выздоровлении.

Пока батюшка окормляет бойцов, дома его ждут четверо детей и супруга. В семье отца Иоанна не ропщут, понимая, почему он там, где сейчас.

- К о л ь з л о н а п а д е т , н е п о м о ж е т т е б е н и к т о , к р о м е н а ш и х с о л д а т . В о и н - с в я т , в о и н - а н г е л л ю б в и и д о б р а , - ц и т и р у е т б а т ю ш к а с т р о к и и з с в о е г о с т и х о т в о р е н и я , в п о л н о й м е р е о т р а ж а ю щ и е е г о м и р о в о з з р е н и е ( к о г д а н а ф р о н т е з а т и ш ь е , о т е ц И о а н н п и ш е т с т и х и о в о й н е ) .