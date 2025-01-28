Стало известно о состоянии 89-летнего Василия Ливанова после госпитализации

Актеру Василию Ливанову вызвали ревматолога для консультации в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Артист обратился в медицинское учреждение несколько дней назад из-за воспалительного поражения межпозвонковых дисков. Столичным медикам пришлось дважды вызывать ревматолога к Ливанову.

Напомним, что известный по роли Шерлока Холмса советский актер трижды за 2024 год оказывался в медицинских учреждениях. 29 сентября СМИ сообщили о госпитализации Ливанова из-за тромба. 15 октября его выписали из больницы.

Жена Василия Ливанова уточнила информацию о состоянии актера

В середине ноября у актера открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств. Тогда он попал в реанимацию и пережил операцию. 7 декабря Ливанов снова оказался в больнице из-за тромба — его прооперировали и уже 13 декабря выписали.