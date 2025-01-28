В «Пятерочке» прокомментировали ситуацию с выброшенным хлебом в Петербурге
Жители Кировского района Санкт-Петербурга выразили негодование в соцсетях тем, что сотрудники магазина «Пятерочка» выбросили на помойку хлеб.
Инцидент произошел на Краснопутиловской улице.
— Этот факт вызывает негодование в день 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда, — указано в сообщении в Telegram-канале «Кировский район Live».
Ретейлер прокомментировал «Петербургскому дневнику» эту ситуацию, отметив, что инцидент произошел еще 24 января. Там уточнили, что на помойке оказался просроченный товар заводского и собственного производства.
— Осуществляется утилизация в специально отведенный мусорный бак, но подрядная организация не успела его вовремя вывезти. Сейчас мы выясняем, по какой причине это произошло, чтобы впредь мусор не накапливался, — отметили в пресс-службе «Пятерочки».
В России предложили обязать магазины выделять полки фудшеринга, куда будут выставлять продукцию с истекающим сроком годности. Бесплатная продукция помогла бы нуждающимся, и при этом магазинам не пришлось бы утилизировать тонны товаров, уточнил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько реализуем этот проект и будет ли от него практическая польза.