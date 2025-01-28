В «Пятерочке» прокомментировали ситуацию с выброшенным хлебом в Петербурге

Жители Кировского района Санкт-Петербурга выразили негодование в соцсетях тем, что сотрудники магазина «Пятерочка» выбросили на помойку хлеб.

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Инцидент произошел на Краснопутиловской улице.

— Э т о т ф а к т в ы з ы в а е т н е г о д о в а н и е в д е н ь 8 1 - й г о д о в щ и н ы с н я т и я б л о к а д ы Л е н и н г р а д а , — у к а з а н о в с о о б щ е н и и в T e l e g r a m - к а н а л е «Кировский район Live».

Ретейлер прокомментировал «Петербургскому дневнику» эту ситуацию, отметив, что инцидент произошел еще 24 января. Там уточнили, что на помойке оказался просроченный товар заводского и собственного производства.

— О с у щ е с т в л я е т с я у т и л и з а ц и я в с п е ц и а л ь н о о т в е д е н н ы й м у с о р н ы й б а к , н о п о д р я д н а я о р г а н и з а ц и я н е у с п е л а е г о в о в р е м я в ы в е з т и . С е й ч а с м ы в ы я с н я е м , п о к а к о й п р и ч и н е э т о п р о и з о ш л о , ч т о б ы в п р е д ь м у с о р н е н а к а п л и в а л с я , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е « П я т е р о ч к и » .

В России предложили обязать магазины выделять полки фудшеринга, куда будут выставлять продукцию с истекающим сроком годности. Бесплатная продукция помогла бы нуждающимся, и при этом магазинам не пришлось бы утилизировать тонны товаров, уточнил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько реализуем этот проект и будет ли от него практическая польза.