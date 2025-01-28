Мощные паводки начались в Центральной России из-за оттепели, какой не было 111 лет

Вся Центральная Россия страдает от мощных паводков, которые образовались на фоне ранней оттепели, какой в стране не было 111 лет. Информация об этом появилась во вторник, 28 января.

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Страдают многочисленные регионы России. К примеру, в Брянске река Десна затопила часть набережной города. Река Ока залила пристань «Лесопарк» в Рязани. В Твери из-за реки снесен мост в Бологовском районе, в Воронеже закрыли мост через Дон. Реки России начинают выходить из берегов на три месяца раньше положенного срока.

Оренбургская область особенно в опасности — причиной стали переполненные водохранилища на севере Казахстана. Если ситуация не изменится, то они начнут сбрасывать воду на Орск. Примечательно, что рекорд по уровню перелива наблюдается в Северо-Казахстанской области.

Ситуацию прокомментировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его мнению, причиной таких природных катаклизмов является теплая погода и декабрьские снегопады. Абсолютная отметка уровня воды достигла 138,07 метра. Лишнюю воду ежедневно сбрасывают в турбины в объеме 2 миллиона 315 тысяч кубометров. В зоне риска — Курганская, Тюменская области и часть Омской, передает Telegram-канал Mash.

Ранее климатолог фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал, что московские зимы потеплеют примерно на три градуса через 40–50 лет, в некоторые из сезонов вообще не будет выпадать снег. При этом сильные морозы станут редкостью.