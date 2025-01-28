Мизулина отреагировала на критику трека «Сигма-бой»
Депутаты Госдумы России обсуждают популярный трек «Сигма бой», вместо куда более важных проблем. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.
Трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года. Его исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская. Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. Хит раскритиковала немецкий политик, член Европарламента от партии «Воль Европа» Нэла Риль, заметив, что он якобы способствует продвижению пророссийских взглядов. А лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил в защиту песни.
По словам Екатерины Мизулиной, «Сигма бой» уже всерьез обсуждается российскими депутатами, «включая целых руководителей фракций».
«Будто других проблем в стране нет. Вирусный трек, сегодня есть, завтра нет. Среди молодежи он многих раздражает, как говорят подростки», - заметила она.
Глава Лиги безопасного интернета пообещала прислать парламентариям, «если их интересует реальный деструктив в треках», «десятки примеров «шедевральных» текстов песен из последних обращений в Генеральную прокуратуру и МВД». При этом публиковать их она отказалась, чтобы «этой грязищей» не заинтересовались подростки.