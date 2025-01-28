Мизулина отреагировала на критику трека «Сигма-бой»

Депутаты Госдумы России обсуждают популярный трек «Сигма бой», вместо куда более важных проблем. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года. Его исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская. Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. Хит раскритиковала немецкий политик, член Европарламента от партии «Воль Европа» Нэла Риль, заметив, что он якобы способствует продвижению пророссийских взглядов. А лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил в защиту песни.

По словам Екатерины Мизулиной, «Сигма бой» уже всерьез обсуждается российскими депутатами, «включая целых руководителей фракций».

« Б у д т о д р у г и х п р о б л е м в с т р а н е н е т . В и р у с н ы й т р е к , с е г о д н я е с т ь , з а в т р а н е т . С р е д и м о л о д е ж и о н м н о г и х р а з д р а ж а е т , к а к г о в о р я т п о д р о с т к и » , - з а м е т и л а о н а .

Глава Лиги безопасного интернета пообещала прислать парламентариям, «если их интересует реальный деструктив в треках», «десятки примеров «шедевральных» текстов песен из последних обращений в Генеральную прокуратуру и МВД». При этом публиковать их она отказалась, чтобы «этой грязищей» не заинтересовались подростки.