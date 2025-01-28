Россиянин отправился на СВО с ребенком

Бывший спецназовец Иса Гаджиев отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с ребенком. Об этом сообщает Daily Storm.

Как пишет издание, в сентябре 2023 года у россиянина родилась дочь, пока он сам находился на передовой. На СВО мужчина был ранен. В мае 2024 года во время реабилитации он получил от незнакомого человека новости о жене и дочери.

« М н е з в о н и т с о в с е м ч у ж о й ч е л о в е к , г о в о р и т : в а ш р е б е н о к н а х о д и т с я в г о р а х . В м е с т е , г д е т я ж е л о ж и т ь и в з р о с л о м у ч е л о в е к у . Д у м а л , ш у т и т , м о ж е т . С п р а ш и в а ю , ч т о о н а т а м д е л а е т ? Н е з н а ю » , — р а с с к а з а л Г а д ж и е в , д о б а в и в , ч т о э т о м у п р е д ш е с т в о в а л и с с о р ы с ж е н о й .

По его словам, мать оставила дочь со своей сестрой и уехала работать в Москву. Тем временем командир настаивал, чтобы военнослужащий вернулся в зону СВО, чтобы его не объявили в розыск как дезертира, а ребенка якобы посоветовал сдать в детский дом на время службы. Тогда россиянин принял решение вернуться в свое подразделение с ребенком на руках.

Как пишет издание, в зоне СВО отец и дочь сменили много мест жительства — окрестности Токмака, где им предоставили дом, подвергавшийся частым бомбардировкам, поэтому им пришлось переехать. Но и второй дом, в который они въехали, уничтожило снарядом. Со слов бойца, им приходилось жить с ребенком в том числе в блиндаже.

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В октябре 2024 года представители военной прокуратуры приехали за семьей Гаджиевых в зону СВО. Командование выдало ему боевое распоряжение и предоставило отпуск. Сейчас глава семейства проходит службу в воинской части.

Ранее сообщалось о волонтере с Урала, которая отправилась на фронт с младенцем, чтобы отвезти российским бойцам гуманитарную помощь.