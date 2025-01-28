Суд признал лотерею «Орогой» в Якутии незаконной

В Якутии индивидуальный предприниматель провел незаконную продажу лотерейных билетов на ₽18 млн. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, предприниматель не имел права на проведение лотереи «Орогой». Отмечается, что подобные мероприятия могут проводиться только в соответствии с законом на основании разрешения Правительства РФ и только органами государственной власти.

« П р о к у р а т у р а о б р а т и л а с ь с и с к о м в с у д о п р и з н а н и и д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и н и м а т е л я п о о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е н и ю л о т е р е и н е з а к о н н ы м и о в з ы с к а н и и в д о х о д ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а с у м м ы н е з а к о н н о п о л у ч е н н о г о д о х о д а в р а з м е р е 1 7 9 8 4 9 4 5 р у б л е й 0 0 к о п е е к » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Суд удовлетворил обращение прокуратуры, решение суда еще не вступило в законную силу.

До этого руководитель направления антиспам в «Почте Mail» Алексей Бруевич рассказывал, что в четвертом квартале 2024 года специалисты «Почты Mail» зафиксировали значительный рост спама, рекламирующего онлайн-казино и лотереи. По данным антиспам-службы, такие сообщения составили более 36% от общего числа заблокированных ежедневно.