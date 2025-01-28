Мизулина осудила депутатов ГД за обсуждение трека «Сигма бой»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во вторник, 28 января, заявила, что у депутатов Государственной думы есть более важные вопросы на повестке дня, нежели обсуждение песни «Сигма бой».

Мизулина осудила депутатов ГД за обсуждение трека «Сигма бой»
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Сигма бой всех депутатов и общественных деятелей интересует, а вот повальное распространение найма на работу закладчиком через соцсети никого. Чего так? написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что может прислать в Госдуму примеры «шедевральных» текстов песен из последних обращений сообщества в Генеральную прокуратуру и МВД, где, по ее словам, есть «реальный деструктив».

Стало известно, что генпрокуратура проверит песню «Сигма бой» из-за слишком откровенных танцев школьниц. Однако лидер Либерально-демократической партии РФ Леонид Слуцкий встал на защиту трека.

Депутат ГД Светлана Бессараб заявила, что песня «Сигма бой» понравилась не всем не только в России, но и за рубежом. При этом, по ее словам, в Госдуме не видят необходимости в запрете хита.

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