Нуждавшаяся в госпитализации россиянка прождала скорую помощь 12 часов

В Челябинске лежачая женщина, которая нуждалась в госпитализации, ждала врачей скорой помощи 12 часов. Об этом сообщает 31tv.ru.

По информации издания, жительница Ленинского района города 27 января в 7:40 по местному времени начала звонить по номеру 103 в связи с тем, что почувствовала себя плохо. Вместо бригады скорой помощи к ней лишь в 16:00 приехала фельдшер из поликлиники, которая заключила, что женщине необходима госпитализация.

Фельдшер самостоятельно вызвала пациентке скорую помощь для транспортировки и отметила, что женщина является лежачей. Машина прибыла лишь в 19:00, однако в ней был один медработник — ему пришлось искать помощи посторонних, чтобы отнести больную в автомобиль.

Пациентку доставили в медицинское учреждение, где сразу же положили под капельницу. Подробной информации о состоянии женщины и причинах сложившейся ситуации не поступало.