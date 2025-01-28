Названы повышающие качество жизни принципы бытовой экономии

Традиционно экономия ассоциируется с ограничениями, однако существуют способы, позволяющие повышать качество жизни, сокращая траты, сообщила финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам принципы бытовой экономии.

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Первый и довольно очевидный инструмент заключается в сравнении цен перед совершением покупки, особенно если речь идет о покупке товаров не первой необходимости. Так, например, стоимость желанной куртки можно посмотреть в нескольких магазинах и на маркетплейсах. Цены на продукты также могут значительно отличаться в разных торговых точках, указала эксперт.

Второй принцип вытекает из первого и подразумевает использование разных каналов для разных покупок, сообщила она.

« О д н а к а т е г о р и я п р о д у к т о в м о ж е т и м е т ь п р и в л е к а т е л ь н у ю с т о и м о с т ь в о д н о м м а г а з и н е , а д р у г а я к а т е г о р и я — в д р у г о м . В а м н у ж н о п о т р а т и т ь п а р у ч а с о в в р е м е н и , ч т о б ы о п р е д е л и т ь д л я с е б я н у ж н ы е к а н а л ы д л я п о к у п о к р а з н ы х к а т е г о р и й т о в а р о в и д а л е е п р о с т о п р и д е р ж и в а т ь с я э т о г о р а с п р е д е л е н и я — ч е р е з п а р у н е д е л ь э т о с т а н е т п р и в ы ч к о й » , — п о д е л и л а с ь Матвеева.

Собеседница «Ленты.ру» также рекомендовала обращать внимание на товары торговой марки ритейлера, пояснив, что они могут быть выгоднее, потому что в них не приходится вкладывать большие бюджеты на рекламу.

Третий принцип — закупать оптом те товары, которые долго хранятся и в любом случае пригодятся, обозначила эксперт. Она уточнила, что речь идет о консервах, соках, воде, крупах, а также о бытовой химии и расходных материалах для быта.

Еще один принцип, по словам Матвеевой, не забывать про сезонность. Особенно это касается овощей, фруктов и ягод. Логика простая — в высокий сезон плодов очень много, что снижает их стоимость, ведь нужно успеть их распродать.

Т а к , з и м о й н а п р и л а в к а х м о ж н о н а й т и п о п р и я т н ы м ц е н а м п о м е л о , ц и т р у с о в ы е , б р ю с с е л ь с к у ю к а п у с т у , а в о к а д о , л и ч и . А л е т о м — б о л е е т р а д и ц и о н н ы е п л о д ы , н а п р и м е р , т о м а т ы и о г у р ц ы , я б л о к и и г р у ш и , к л у б н и к у и м а л и н у Ольга Матвеева финансовый консультант

Собеседница «Ленты.ру» также призвана не пренебрегать дополнительными инструментами экономии, в частности кешбэком.

« В ы м о ж е т е в ы б и р а т ь к а т е г о р и и п о в ы ш е н н ы х н а ч и с л е н и й в б а н к е , п о д к л ю ч а т ь с я к п р о г р а м м а м л о я л ь н о с т и в м е д и ц и н с к и х ц е н т р а х и д а ж е и с п о л ь з о в а т ь к е ш б э к - с е р в и с ы п р и п о х о д е з а п р о д у к т а м и , б л а г о д а р я к о т о р ы м в ы с м о ж е т е в о з в р а щ а т ь ч а с т ь с у м м ы с п о к у п к и в в и д е б а л л о в и т р а т и т ь и х н а с л е д у ю щ и й ф у д - ш о п и н г » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее россияне рассказали о том, что в студенческие годы чаще всего экономили на подержанных товарах, покупая книги, учебные материалы, одежду и украшения «с рук» на «Авито».