Голландец рассказал о появившихся после переезда в Россию привычках

Живущий в России тревел-блогер из Голландии рассказал о появившихся после переезда привычках. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации рассказал о превышение скорости во время поездок на машине. В Голландии такое наказывается гораздо строже, объяснил он, поэтому штрафы он никогда не получал до приезда в Россию.

Кроме того, у блогера появилась привычка проверять все по несколько раз. «Этому я научился, когда получал вид на жительство: тогда даже о списке необходимых документов разные люди давали разную информацию», — объяснил он.

Также мужчина начал проверять сроки годности продуктов и их состав. «И знаю, что, если хочешь более свежие продукты, то лучше брать их с задних рядов», — заключил автор.

Ранее этот же блогер побывал в одной из самых суровых тюрем страны и описал ее фразой «это жестко». Автор публикации указал, что тюрьма находится в Тобольске и не работает с 1989 года, однако сейчас внутри действует музей.