Иностранный блогер назвал отличия в квартирах России и Голландии

Иностранный блогер рассказал, что в Голландии, в отличие от России, большинство людей живут в домах, а не в квартирах. Главные отличия в жилье двух стран он назвал в своем блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, в России квартиры более популярны. «Когда переехал в Россию и побывал в разных квартирах, я сразу заметил три разницы в отделке. Первое — это что в России популярнее обои на стенах», — добавил иностранец. А в Голландии чаще всего отдают предпочтение покраске в светлые тона.

Блогер заметил, что покрашенные стены практичнее, поскольку их легче мыть. «Вторая разница в отделке квартир, которую я сразу заметил в России, это линолеум на полу. Хотя при новом ремонте чаще ламинат, но иногда бывает линолеум», — поделился он.

В Голландии же предпочитают другие покрытия, а также не покупают в дом ковры. «Еще интересная разница: в России часто вижу обычно один яркий светильник в каждой комнате: включаешь — и вся комната светлая. А в Голландии популярно использовать разные и менее яркие светильники в разных местах», — заключил автор.

Ранее этот же блогер побывал в одной из самых суровых тюрем страны и описал ее фразой «это жестко». Автор публикации указал, что тюрьма находится в Тобольске и не работает с 1989 года, однако сейчас внутри действует музей.