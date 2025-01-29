В городе Советская Гавань Хабаровского края введен режим ЧС

Снежный циклон заставил власти города Советская Гавань ввести режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительную технику для расчистки дорог и улиц.

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Как сообщили в администрации Советско-Гаванского района, утром среды по одной единице техники направлено в микрорайон Лесозавод-20, в Первый район. Погрузчик и грейдер работают в самом городе.

В Лососине основная поселковая дорога уже приведена в нормативное состояние. В остальных поселках расчищают путь.

Снег идет более 30 часов. Синоптики прогнозируют, что снегопад продлится до ночи 30 января, что осложняет ситуацию. Жителей района попросили не выезжать на личном транспорте.

По данным дорожных служб, из-за сложных погодных условий с семи утра 29 января введено ограничение для движения автобусов на региональных автомобильных дорогах "Советская Гавань - Ванино" и "подъезд к Монгохто".