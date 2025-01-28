Вильфанд раскрыл изменения в климате для РФ

В европейской части России в течение следующих десяти лет температура может вырасти в среднем на 2°C по сравнению с показателями конца XX века. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

" П о к а П а р и ж с к о е с о г л а ш е н и е н е в ы п о л н я е т с я , т о е с т ь н е с т а б и л и з и р у е т с я т е м п е р а т у р н ы й р о с т , з а э т и 1 0 л е т с о д е р ж а н и е п а р н и к о в ы х г а з о в н е у м е н ь ш а е т с я " , - о т м е т и л с и н о п т и к .

Он добавил, что даже при полной эмиссии парниковых газов в атмосферу их накопленная часть не исчезнет быстро: через 30 лет она уменьшится вдвое. Кроме того, эксперт сомневается, что порог в 1,5°C по недопущению повышения температуры, который прописан в Парижском соглашении, не будет превышен.

" В б о л ь ш е й с т е п е н и в е р о я т н о с т и о н б у д е т п р е в ы ш е н , д а й б о г , ч т о б ы н а 2 г р а д у с а . Н е т н и к а к и х с о м н е н и й , ч т о и з и м н я я т е м п е р а т у р а б у д е т п о в ы ш а т ь с я " , - з а к л ю ч и л В и л ь ф а н д .

~Парижское соглашение по климату~ было принято 12 декабря 2015 года. Его ратифицировали ЕС и 186 стран. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году. Спустя несколько часов после инаугурации на прошлой неделе президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения.