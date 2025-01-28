Вильфанд: в следующие 10 лет температура в европейской части России будет расти

В европейской части России в течение следующих десяти лет температура может вырасти в среднем на 2°C по сравнению с показателями конца XX века. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд раскрыл изменения в климате для РФ
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"Пока Парижское соглашение не выполняется, то есть не стабилизируется температурный рост, за эти 10 лет содержание парниковых газов не уменьшается", - отметил синоптик.

Он добавил, что даже при полной эмиссии парниковых газов в атмосферу их накопленная часть не исчезнет быстро: через 30 лет она уменьшится вдвое. Кроме того, эксперт сомневается, что порог в 1,5°C по недопущению повышения температуры, который прописан в Парижском соглашении, не будет превышен.

"В большей степени вероятности он будет превышен, дай бог, чтобы на 2 градуса. Нет никаких сомнений, что и зимняя температура будет повышаться", - заключил Вильфанд.

~Парижское соглашение по климату~ было принято 12 декабря 2015 года. Его ратифицировали ЕС и 186 стран. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году. Спустя несколько часов после инаугурации на прошлой неделе президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения.

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