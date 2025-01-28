В Израиле заметили тренд на возвращение уехавших россиян домой

Уехавшие в Израиль россияне стали возвращаться обратно в РФ. Об этом Москве Симона Гальперин.

Она отметила, что понимает причины наметившегося тренда. «Есть такое возвращение сюда, в Россию. У людей здесь работа и жизнь», — объяснила дипломат.

При этом, указала Гальперин, есть граждане, которые продолжают жить между двумя странами. Это возможно, поскольку Израиль признает несколько гражданств, резюмировала она.

В прошлом году российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России в Израиль, заявил, что после начала спецоперации на Украине россияне стали жить лучше. «Все есть: магазины ломятся, рестораны работают, опера и балет работают, театры работают. Кино показывают. Все хорошо, люди отлично одеты», — описал свои впечатления телеведущий.