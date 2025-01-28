В России может появиться потолок цен на авиабилеты

Все российские авиакомпании должны сформировать к сентябрю 2025 года ценовую политику, заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероника Ходырева. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-релиз ведомства. В публикации отмечается, что в случае отсутствия такого документа будет рассматриваться как "нарушение приказа".

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По словам генерального директора Центра стратегических разработок на транспорте Антона Кореня, в текущий момент ведется дискуссия о том, что необходимо определить экономически обоснованный тариф, относительно которого будет анализироваться общая рентабельность по рейсу. Он добавил, что таким образом можно будет решить вопрос более доступных авиаперелетов.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин считает, что новый механизм можно реализовать через установление предельных цен на ряд категорий билетов или по определенным направлениям. По мнению гендиректор сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, создание потолка цен на авиабилеты может сдержать рост стоимости только в краткосрочной перспективе, в долгосрочной — к уходу бизнеса с рынка.

В декабре глава комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что цены на авиабилеты в России не соответствуют понятию "семейноцентричность", так как авиакомпании, не желая предоставлять скидку на детей, прибегают к уловкам.