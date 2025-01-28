Отметившая 90-летие Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие

Советская российская актриса и певица, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие.

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В декабре прошлого года Алисе Бруновне исполнилось 90 лет.

" Я п л о х о с е б я ч у в с т в у ю , м н е с е й ч а с о ч е н ь т я ж е л о г о в о р и т ь " , - п о д е л и л а с ь н а р о д н а я а р т и с т к а в б е с е д е с "Абзацем".

В конце 2020 года Фрейндлих попала в больницу с поражением легких на 93% - Алисе Бруновне диагностировали коронавирус.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. На сцене и экране дебютировала в 1950-х. Многие из картин, где сыграла актриса, вошли в золотой фонд нашего кино - "Полосатый рейс", "Соломенная шляпка", "Служебный роман", "Д`Артаньян и три мушкетера", "Жестокий романс".