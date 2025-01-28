Отметившая 90-летие Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие
Советская российская актриса и певица, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие.
В декабре прошлого года Алисе Бруновне исполнилось 90 лет.
"Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить", - поделилась народная артистка в беседе с "Абзацем".
В конце 2020 года Фрейндлих попала в больницу с поражением легких на 93% - Алисе Бруновне диагностировали коронавирус.
Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. На сцене и экране дебютировала в 1950-х. Многие из картин, где сыграла актриса, вошли в золотой фонд нашего кино - "Полосатый рейс", "Соломенная шляпка", "Служебный роман", "Д`Артаньян и три мушкетера", "Жестокий романс".