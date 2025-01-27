Цыганов ответил критикам про свою «унылую рожу»
Актер Евгений Цыганов рассказал о том, что часто получает критику в свой адрес за «унылую рожу». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Цыганова, его внешность не отражает внутреннего ощущения, потому что он «унылый, но счастливый человек».
«Меня окружают такие люди прекрасные. <…> Да, я счастливый. Понятно, что это понятие меняющееся день до дня. Я унылый, но счастливый. Но унылый — это внешне, а счастливый — это внутри», — рассказал он.
При этом актер также добавил, что не стремится к мировой славе, но уважает тех, кого признают на международном уровне. В связи с этим Цыганов вспомнил российского актера Юрия Борисова, которого номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».
«Юра классный. Я смотрю фильмы, я вижу его включенность, и я вижу, как ему внутренне весело. <…> Я считаю, что это действительно разговор об удаче, которая имеет место в нашем деле быть. Да, есть какая-то, как говорят, звезда, под которой родился. Это не имеет отношения иногда ни к дару, ни к труду. Я не про Юру сейчас говорю, а про специальную звезду… Кто тебя ведет? Что там у тебя там за ангел или там какой-то твой проводник? Какое-то благословение у Юры Борисова есть, может, он что-то хорошее в жизни сделал», — рассказал Цыганов.
Ранее Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар».