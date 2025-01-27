Цыганов ответил критикам про свою «унылую рожу»

Актер Евгений Цыганов рассказал о том, что часто получает критику в свой адрес за «унылую рожу». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Цыганов ответил критикам про свою «унылую рожу»
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По словам Цыганова, его внешность не отражает внутреннего ощущения, потому что он «унылый, но счастливый человек».

«Меня окружают такие люди прекрасные. <> Да, я счастливый. Понятно, что это понятие меняющееся день до дня. Я унылый, но счастливый. Но унылый это внешне, а счастливый это внутри», рассказал он.

При этом актер также добавил, что не стремится к мировой славе, но уважает тех, кого признают на международном уровне. В связи с этим Цыганов вспомнил российского актера Юрия Борисова, которого номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».

«Юра классный. Я смотрю фильмы, я вижу его включенность, и я вижу, как ему внутренне весело. <> Я считаю, что это действительно разговор об удаче, которая имеет место в нашем деле быть. Да, есть какая-то, как говорят, звезда, под которой родился. Это не имеет отношения иногда ни к дару, ни к труду. Я не про Юру сейчас говорю, а про специальную звезду Кто тебя ведет? Что там у тебя там за ангел или там какой-то твой проводник? Какое-то благословение у Юры Борисова есть, может, он что-то хорошее в жизни сделал», рассказал Цыганов.

Ранее Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар».