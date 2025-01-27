Цыганов ответил критикам про свою «унылую рожу»

Актер Евгений Цыганов рассказал о том, что часто получает критику в свой адрес за «унылую рожу». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Цыганова, его внешность не отражает внутреннего ощущения, потому что он «унылый, но счастливый человек».

« М е н я о к р у ж а ю т т а к и е л ю д и п р е к р а с н ы е . < … > Д а , я с ч а с т л и в ы й . П о н я т н о , ч т о э т о п о н я т и е м е н я ю щ е е с я д е н ь д о д н я . Я у н ы л ы й , н о с ч а с т л и в ы й . Н о у н ы л ы й — э т о в н е ш н е , а с ч а с т л и в ы й — э т о в н у т р и » , — р а с с к а з а л о н .

При этом актер также добавил, что не стремится к мировой славе, но уважает тех, кого признают на международном уровне. В связи с этим Цыганов вспомнил российского актера Юрия Борисова, которого номинировали на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».

« Ю р а к л а с с н ы й . Я с м о т р ю ф и л ь м ы , я в и ж у е г о в к л ю ч е н н о с т ь , и я в и ж у , к а к е м у в н у т р е н н е в е с е л о . < … > Я с ч и т а ю , ч т о э т о д е й с т в и т е л ь н о р а з г о в о р о б у д а ч е , к о т о р а я и м е е т м е с т о в н а ш е м д е л е б ы т ь . Д а , е с т ь к а к а я - т о , к а к г о в о р я т , з в е з д а , п о д к о т о р о й р о д и л с я . Э т о н е и м е е т о т н о ш е н и я и н о г д а н и к д а р у , н и к т р у д у . Я н е п р о Ю р у с е й ч а с г о в о р ю , а п р о с п е ц и а л ь н у ю з в е з д у … К т о т е б я в е д е т ? Ч т о т а м у т е б я т а м з а а н г е л и л и т а м к а к о й - т о т в о й п р о в о д н и к ? К а к о е - т о б л а г о с л о в е н и е у Ю р ы Б о р и с о в а е с т ь , м о ж е т , о н ч т о - т о х о р о ш е е в ж и з н и с д е л а л » , — р а с с к а з а л Ц ы г а н о в .

Ранее Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар».