Стали известны шокирующие подробности о жизни четвертой жены Ефремова

Четвертая жена актера Михаила Ефремова — артистка Ксения Качалина — превратилась из звезды кино в женщину, которую не узнают даже близкие. О том, что произошло в ее жизни пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что Качалина дебютировала в кино в фильме «Нелюбовь» в 1991 году, но узнавать ее стали после главной роли в драме «Дикая любовь». Ее карьера ознаменовалась тремя романа с Иваном Охлобыстиным, Алексеем Паперным и Ефремовым. За последнего она вышла замуж и в 2000 году родила дочь Анну-Марию. Однако после рождения ребенка их отношения стали портиться и в 2004 году пара развелась. На экранах Качалина последний раз появилась в 2007 году в фильме «Цена безумия». В 2009 году актриса уехала вместе с дочерью на Гоа, где провела два года, а после возвращения в Россию уже не смогла вернуться в профессию.

Уже тогда Качалина пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам. Все это она покупала на деньги Ефремова, который содержал и ее, и дочь. Однако в результате актер забрал у бывшей жены ребенка и оформил над ней единоличную опеку. Алкогольная зависимость Качалиной также привела к тому, что дочь прекратила с ней любое общение.

Но даже это не заставило актрису бросить пить и теперь в ней сложно узнать прежнюю звезду кино: она сильно исхудала, перестала следить за собой и стала похожа на старуху. До 2020 года она жила за счет Ефремова, но после того, как его приговорили к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП, ей никто не помогает материально. На этом фоне когда-то элитная квартира актрисы превратилась в помойку.