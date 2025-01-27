Аномальное тепло в январе связали с авариями на «Северных потоках»

Выбросы газа, произошедшие в результате аварий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году, могли стать одной из причин аномально теплого января.

Такое мнение Агентству городских новостей «Москва» высказал климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

« В э т о м г о д у в с е п о ш л о н е п р е д с к а з у е м о . Н и к т о н е с м о г с п р о г н о з и р о в а т ь т а к о е а н о м а л ь н о е т е п л о в я н в а р е – и ч т о о н с т а н е т с а м ы м ж а р к и м в э т о м г о д у . Я у т в е р ж д а ю , ч т о , к р о м е Э л ь - Н и н ь о , н е м а л у ю р о л ь о к а з а л а с и т у а ц и я с « С е в е р н ы м и п о т о к а м и » . Э т о г а з , к о т о р ы й д а л в д е с я т к и , а т о и в с о т н и р а з б о л ь ш е п а р н и к о в о г о э ф ф е к т а , ч е м у г л е к и с л ы й г а з . К а к р а з п р о ш л о в р е м я , и с о с т о я л а с ь т а к а я с и т у а ц и я . Н е к о т о р ы е у ч е н ы е п и ш у т , ч т о э т о г о к о л и ч е с т в а м а л о . Н о э т о н е п р а в д а . Я п ы т а ю с ь д о н е с т и , ч т о э т о г о д о с т а т о ч н о , п о э т о м у н а д о и с к а т ь в и н о в н ы х » , – с к а з а л Т е р е ш о н о к .

Аварии на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Это привело к выбросу большого количества метана в Балтийское море и атмосферу.