Аномальное тепло в январе связали с авариями на «Северных потоках»

Климатолог связал аномальное тепло в январе с авариями на «Северных потоках»
Выбросы газа, произошедшие в результате аварий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году, могли стать одной из причин аномально теплого января.
Такое мнение Агентству городских новостей «Москва» высказал климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.
«В этом году все пошло непредсказуемо. Никто не смог спрогнозировать такое аномальное тепло в январе – и что он станет самым жарким в этом году. Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с «Северными потоками». Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда. Я пытаюсь донести, что этого достаточно, поэтому надо искать виновных», – сказал Терешонок.
Аварии на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Это привело к выбросу большого количества метана в Балтийское море и атмосферу.