Женщинам с детьми предложили работать удаленно

В Российскую трехстороннюю комиссию поступил законопроект (есть в распоряжении "Российской газеты") о том, чтобы предоставлять женщинам с детьми удобные варианты занятости, в частности удаленную работу.

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Как напоминает автор законодательной инициативы, лидер думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, еще в прошлом году Счетная палата рекомендовала закрепить в Трудовом кодексе обязанность для работодателей переводить на удаленный или гибкий режим работы сотрудниц с семейными обязанностями. В минтруде же призвали работодателей с пониманием относиться к беременным женщинам - давать им возможность трудиться из дома. Тем не менее до сих пор удаленка для беременных и женщин с детьми - это добрая воля работодателя. Но не его обязанность. Депутат предлагает исправить ситуацию, внеся соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Работать в удаленном режиме предлагается разрешить беременным женщинам, мамам с детьми до трех лет, одиноким женщинам, а также тем, кто воспитывает детей без матери (это могут быть отцы, опекуны).

" И д е я с о з д а н и я д о п о л н и т е л ь н ы х п р е ф е р е н ц и й д л я б е р е м е н н ы х , р о д и т е л е й , в о д и н о ч к у в о с п и т ы в а ю щ и х д е т е й , в в и д е о б я з а т е л ь н ы х т р е б о в а н и й д л я р а б о т о д а т е л е й п о у с т а н о в л е н и ю д и с т а н ц и о н н о й ф о р м ы р а б о т ы в п р и н ц и п е н е н о в а я " , - о т м е ч а е т п р о ф е с с о р Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он добавляет, что она может рассматриваться как вспомогательный инструмент облегчения условий работы, но надо иметь в виду особенности трудовых функций работников, воспитывающих детей.

" В р я д е с л у ч а е в у д а л е н к а б у д е т н е в о з м о ж н а . Н а п р и м е р , п р и р а б о т е в с и с т е м е о б р а з о в а н и я , з д р а в о о х р а н е н и я , н а п р е д п р и я т и я х п о л н о г о ц и к л а н е л ь з я п о п р о с и т ь п е р е в е с т и н а у д а л е н н ы й р е ж и м . А е с л и п р о с и т ь п е р е в о д и т ь р а б о т н и к о в н а д р у г и е п о з и ц и и , т о о н и м о г у т о п л а ч и в а т ь с я з н а ч и т е л ь н о х у ж е - э т о п о т е р я в д е н ь г а х . П о э т о м у к т а к о г о р о д а п р е д л о ж е н и я м н а д о п о д х о д и т ь о с т о р о ж н о , ч т о б ы н е с о з д а в а т ь у с л о в и я , п р и к о т о р ы х р а б о т о д а т е л я м т а к и е р а б о т н и к и с т а н у т н е и н т е р е с н ы . Э т о в к о н е ч н о м и т о г е м о ж е т п р и в е с т и к о б р а т н о м у р е з у л ь т а т у - т р у д н о с т я м в т р у д о у с т р о й с т в е " , - п о д ч е р к и в а е т э к с п е р т .

Замдиректора Института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета Вадим Ковригин, в свою очередь, уверен: