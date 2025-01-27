Женщинам с детьми предложили работать удаленно
В Российскую трехстороннюю комиссию поступил законопроект (есть в распоряжении "Российской газеты") о том, чтобы предоставлять женщинам с детьми удобные варианты занятости, в частности удаленную работу.
Как напоминает автор законодательной инициативы, лидер думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, еще в прошлом году Счетная палата рекомендовала закрепить в Трудовом кодексе обязанность для работодателей переводить на удаленный или гибкий режим работы сотрудниц с семейными обязанностями. В минтруде же призвали работодателей с пониманием относиться к беременным женщинам - давать им возможность трудиться из дома. Тем не менее до сих пор удаленка для беременных и женщин с детьми - это добрая воля работодателя. Но не его обязанность. Депутат предлагает исправить ситуацию, внеся соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Работать в удаленном режиме предлагается разрешить беременным женщинам, мамам с детьми до трех лет, одиноким женщинам, а также тем, кто воспитывает детей без матери (это могут быть отцы, опекуны).
"Идея создания дополнительных преференций для беременных, родителей, в одиночку воспитывающих детей, в виде обязательных требований для работодателей по установлению дистанционной формы работы в принципе не новая", - отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Он добавляет, что она может рассматриваться как вспомогательный инструмент облегчения условий работы, но надо иметь в виду особенности трудовых функций работников, воспитывающих детей.
"В ряде случаев удаленка будет невозможна. Например, при работе в системе образования, здравоохранения, на предприятиях полного цикла нельзя попросить перевести на удаленный режим. А если просить переводить работников на другие позиции, то они могут оплачиваться значительно хуже - это потеря в деньгах. Поэтому к такого рода предложениям надо подходить осторожно, чтобы не создавать условия, при которых работодателям такие работники станут не интересны. Это в конечном итоге может привести к обратному результату - трудностям в трудоустройстве", - подчеркивает эксперт.
Замдиректора Института экономики, управления и права Московского городского педагогического университета Вадим Ковригин, в свою очередь, уверен:
"Без специальных стимулов вряд ли много работодателей пойдут на повсеместное внедрение мер поддержки семейных сотрудников. Стимулами здесь могут быть: налоговые и иные преференции для тех предприятий, которые такие меры внедряют, разработка и внедрение различных индексов корпоративной социальной ответственности, составление рейтингов крупнейших работодателей по уровню социальной ответственности и т.д.".