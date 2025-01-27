«Бедную Лизу» Карамзина призвали исключить из школьной программы

Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Госдуму с просьбой провести экспертизу в отношении произведения Николая Карамзина «Бедная Лиза» на предмет возможного увеличения возрастного ценза, который сейчас составляет «12+». По мнению общественников, его трагичный финал может подтолкнуть школьников к суициду.

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Сейчас в школьной программе по литературе за 9-й класс есть эта повесть. По сюжету главная героиня Лиза кончает с собой из-за предательства в любви со стороны Эраста. Общественники отметили, что после выхода произведения в 1792 году в Москве прошла волна суицидов юных девушек из-за неразделенной любви. Они сводили счеты с жизнью так же, как и главная героиня повести.

— Н е с м о т р я н а т о ч т о т а к н а з ы в а е м ы й э ф ф е к т В е р т е р а , п р е д с т а в л я ю щ и й с о б о й с а м о в о л ь н о е о к о н ч а н и е ж и з н и и з - з а н е р а з д е л е н н о й л ю б в и п о п р и м е р у г е р о я с о ч и н е н и я , с в я з ы в а ю т о б ы ч н о с в ы х о д о м в с в е т п р о и з в е д е н и я , в н а с т о я щ е е в р е м я с т а т и с т и к и с а м о у б и й с т в п о у к а з а н н о м у о с н о в а н и ю н е т , — у к а з а н о в з а я в л е н и и д в и ж е н и я .

Там указали, что в возрасте 12 лет детям свойственны инфантилизм и максимализм, и по этой причине даже современный подросток может повторить трагические поступки любимого героя.

В «Сорок сороков» настаивают на проведении экспертизы в отношении повести с привлечением психиатра, психолога и лингвиста, которые бы ответили на вопрос о допустимости произведения для детей 12 лет, сообщает Life.ru.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» произвел настоящий фурор в Сети. Особенно криминальной драмой о лихих восьмидесятых прониклись подростки, многие нашли для себя кумиров, поведение которых стали копировать. В эфире телевизионного вещания «Вечерней Москвы» эксперты обсудили, опасны ли такие сериалы для детской психики и к чему они могут привести.