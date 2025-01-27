«Бедную Лизу» Карамзина призвали исключить из школьной программы
Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Госдуму с просьбой провести экспертизу в отношении произведения Николая Карамзина «Бедная Лиза» на предмет возможного увеличения возрастного ценза, который сейчас составляет «12+». По мнению общественников, его трагичный финал может подтолкнуть школьников к суициду.
Сейчас в школьной программе по литературе за 9-й класс есть эта повесть. По сюжету главная героиня Лиза кончает с собой из-за предательства в любви со стороны Эраста. Общественники отметили, что после выхода произведения в 1792 году в Москве прошла волна суицидов юных девушек из-за неразделенной любви. Они сводили счеты с жизнью так же, как и главная героиня повести.
— Несмотря на то что так называемый эффект Вертера, представляющий собой самовольное окончание жизни из-за неразделенной любви по примеру героя сочинения, связывают обычно с выходом в свет произведения, в настоящее время статистики самоубийств по указанному основанию нет, — указано в заявлении движения.
Там указали, что в возрасте 12 лет детям свойственны инфантилизм и максимализм, и по этой причине даже современный подросток может повторить трагические поступки любимого героя.
В «Сорок сороков» настаивают на проведении экспертизы в отношении повести с привлечением психиатра, психолога и лингвиста, которые бы ответили на вопрос о допустимости произведения для детей 12 лет, сообщает Life.ru.
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