На 95-м году жизни скончалась бывшая советница президента США Рональда Рейгана и историк Сюзанна Масси, в 2021 году она получила российское гражданство. Об этом РИА Новости сообщил ее представитель в РФ Балтазар Шальденбранд.

Он указал, что о кончине Масси рассказала ее дочь. Она сообщила, что ее мать умерла в 5:00 по московскому времени. Согласно завещанию Масси, ее дети должны развеять часть ее праха в Павловском дворце вблизи Санкт-Петербурга, который она назвала городом своего сердца.

Шальденбранд отметил, что личный архив историка передадут в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга. По его словам, Масси многие работала для сближения народов РФ и США.

« С е й ч а с т а к и х л ю д е й п о ч т и н е о с т а л о с ь . М ы д о л ж н ы п о м н и т ь о б э т о м » , — д о б а в и л Ш а л ь д е н б р а н д .

Напомним, что в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин предоставил Массии российское гражданство. Она проживала в штате Мэн, но регулярно посещала Россию.