Умерла получившая гражданство РФ экс-советница Рейгана
На 95-м году жизни скончалась бывшая советница президента США Рональда Рейгана и историк Сюзанна Масси, в 2021 году она получила российское гражданство. Об этом РИА Новости сообщил ее представитель в РФ Балтазар Шальденбранд.
Он указал, что о кончине Масси рассказала ее дочь. Она сообщила, что ее мать умерла в 5:00 по московскому времени. Согласно завещанию Масси, ее дети должны развеять часть ее праха в Павловском дворце вблизи Санкт-Петербурга, который она назвала городом своего сердца.
Шальденбранд отметил, что личный архив историка передадут в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга. По его словам, Масси многие работала для сближения народов РФ и США.
«Сейчас таких людей почти не осталось. Мы должны помнить об этом», — добавил Шальденбранд.
Напомним, что в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин предоставил Массии российское гражданство. Она проживала в штате Мэн, но регулярно посещала Россию.