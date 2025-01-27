Маркетплейсы блокируют опасные украинские конфеты по требованию Госдумы

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) начала блокировать карточки с украинскими конфетами на российских маркетплейсах после обращения зампредседателя комитета Госдумы Дмитрия Гусева. Он указал на продажу продукции компании Roshen, которая могла быть произведена на Украине, сообщили URA.RU в пресс-службе политика.

« М ы у ж е б л о к и р у е м э т и к а р т о ч к и . П р о д а в ц а м и в д а н н о м с л у ч а е б ы л и п р е д п р и н и м а т е л и и з К а з а х с т а н а . В п р а в и л а х п р о д а ж и п л о щ а д о к т а к и е т о в а р ы з а п р е щ е н ы к р а з м е щ е н и ю , п р о д а в ц а м о б э т о м и з в е с т н о . Е д и н ы й м е х а н и з м р а б о т ы с т а к и м и т о в а р а м и у ж е с у щ е с т в у е т : п л о щ а д к и п р о в е р я ю т а с с о р т и м е н т н а н а л и ч и е н а р у ш е н и й в р у ч н у ю и с п о м о щ ь ю а л г о р и т м о в » , — р а с с к а з а л п р е з и д е н т А К И Т А р т е м С о к о л о в .

Он отметил, что продавцы знают о запретах и правилах продаж, но иногда пытаются их обойти.

По словам Гусева, на различных торговых платформах были обнаружены конфеты украинского производства от компании Roshen, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко (признан в РФ террористом и экстремистом), известному своей поддержкой ВСУ. На этикетках данных продуктов указано, что они произведены в Казахстане, однако пользовательские фотографии показывают, что на самом деле страной-производителем является Украина.

Существует опасение, что эти сладости могут быть вредны для здоровья из-за возможного содержания токсичных веществ, включая бензопирен, который относится к первому классу опасности. Роспотребнадзору предстоит провести химический анализ данных кондитерских изделий, подчеркнул Гусев.

Депутат призвал провести инспекцию, направленную на проверку законности и безопасности сладостей, предлагаемых к продаже. Он подчеркнул, что в случае подтверждения нарушений, товары должны быть немедленно изъяты с онлайн-платформ. Кроме того, Гусев предложил разработать комплекс мер, которые помогут в будущем предотвратить появление на российском рынке запрещенных украинских изделий.