В Москве представили учебник истории Владимира Мединского

В Москве состоялась презентация нового учебника «Военная история России», редактором которого стал помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что учебник представили Мединский, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и научный директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Книга состоит из трех томов и включает в себя раздел о СВО на Украине. Кроме того там полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. Указывается, что «Военная история России» синхронизирована со школьным курсом истории и предназначен для широкого круга обучающихся, в том числе учеников средних школ, курсантов Суворовских и Нахимовских училищ, кадетских классов.