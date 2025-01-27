Артемий Лебедев призвал россиян не беречь себя и работать по 15 часов. Об этом он рассказал в шоу «Креаторы».

Дизайнер Артемий Лебедев признался, что не уходил в отпуск на протяжении последних 30 лет. По его словам, он работал даже без выходных и при этом не испытывал чувства выгорания.

« К о г д а в ы у с п е л и у с т а т ь ? О т ч е г о ? И д и т е р а б о т а й т е ! В ы б у д е т е о т д ы х а т ь , п о к а в ы р а б о т а е т е . Э т о с а м ы й л у ч ш и й в и д о т д ы х а . К в е ч е р у , к о г д а 1 5 ч а с о в п о р а б о т а е т е , н а к о н е ц - т о у в а с п о я в и т с я в о з м о ж н о с т ь п о у ж и н а т ь . Э т о о ч е н ь к л а с с н о » , — з а я в и л о н .

По словам дизайнера, в США гораздо ответственнее походят к рабочему процессу, нежели в России.

« Н е л ь з я б е р е ч ь с в о е т е л о . Н у ж н о е г о и с п о л ь з о в а т ь — у н е г о е с т ь м ы ш е ч н а я м а с с а . Е е н у ж н о и с п о л ь з о в а т ь в д е л е . Т о ж е с а м о е к а с а е т с я и р а б о т ы — н е н у ж н о с е б я ж а л е т ь » , — д о б а в и л о н .

Ранее мы писали о том, что блогер Артемий Лебедев назвал отвратительным советский фильм «Три мушкетера».