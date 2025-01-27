СМИ сообщили о госпитализации худрука театра Моссовета Евгения Марчелли

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли, который уволил народного артиста РФ Александра Домогарова, был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, причиной госпитализации режиссёра, который страдает от хронической полиартропатии, а также от воспаления суставов и соединительных тканей, стал гипертонический криз.

« В б о л ь н и ц у Марчелли доставили на кресле-каталке... у него могут быть повреждены внутренние органы», - говорится в сообщении.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина опровергла служи о госпитализации народного артиста Александра Буйнова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».