Скончался заслуженный артист России Петр Сорокин

26 января в возрасте 77 лет скончался Петр Сорокин, советский российский музыкант, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии Правительства России за вклад в развитие народного творчества "Душа России".

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Об уходе артиста сообщили в московском Российском Доме народного творчества. Смерть Сорокина названа в некрологе скоропостижной - без дальнейших уточнений.

Петр Алексеевич Сорокин родился в деревне Буландино Тульской области. В 1974-м окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Вся дальнейшая творческая жизнь артиста была посвящена народной культуре, народным песням, фольклору и во многом - детям. В частности, при непосредственном участии Сорокина в 1971 году была организована фольклорная группа Большого детского хора Гостелерадио (теперь это популярный детский фольклорный ансамбль ВГТРК "Звонница").

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Как человек разносторонний, Сорокин также писал стихи и картины - в разных регионах России проходили выставки его художественного творчества.