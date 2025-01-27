Артемий Лебедев описал один город в США словами «одноэтажные халупы стоят»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал унылым один город в США. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он описал Лас-Вегас словами «одноэтажные халупы стоят».

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Лебедев предложил россиянам познакомиться с обстановкой в американских городах с помощью Google-карт. Начать он порекомендовал с Лас-Вегаса.

« В с е в р е м я н а м в к и н о э т о п р о д а ю т к а к с у п е р м е г а п у п е р с к а з о ч н о е м е с т о , х о т я н а с а м о м д е л е э т о р о в н о д в а к и л о м е т р а о т е л е й . А е с л и т ы д е л а е ш ь в п р а в о - в л е в о ш а г в с т о р о н у , т а м у ж е п р о с т о о д н о э т а ж н ы е к а к и е - т о х а л у п ы с т о я т , е с л и е щ е ч у т ь д а л ь ш е о т о й т и — т а м у ж е в о о б щ е п р о с т о у н ы л ы й * * * [ у ж а с ] » , — о п и с а л д и з а й н е р а м е р и к а н с к и й г о р о д .

Ранее Лебедев заявил, что советская пропаганда относительно США оказалась права. По его словам, страна постепенно возвращается к тому состоянию, в котором ее представляли в 1980-е годы в Советском Союзе.