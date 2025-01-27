Останина осудила идею Гладкова о запрете поступления в госвузы

Депутат Останина назвала глупостью идею Гладкова о запрете поступления в госвузы
Идея губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о запрете поступления в государственные вузы при «дискредитации» армии является «полной глупостью». Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает Telegram-канал RTVI.
По ее словам, выдвигая подобную инициативу, губернатор должен поинтересоваться у педагогов и родителей подростков о необходимости такого решения.
«Я встану на защиту подростков, которым, к сожалению, взрослые не смогли внятно разъяснить, в какой стране мы живем, какие ценности отстаиваем, поэтому спрашивать будем у самого губернатора сначала», — заявила она.
Останина добавила, что детей нельзя лишать бесплатного образования, иначе непонятно, кто будет их учить. Она отметила, что встать на защиту подростков должен уполномоченный по правам ребенка.
В России предложили запретить части детей учиться в государственных вузах
Гладков в ходе заседания правительства региона заявил о необходимости ужесточить ответственность для подростков, которые совершают преступления против государства и армии. По его словам, инициатива о запрете обучения в государственных вузах будет способствовать защите конституционного строя.