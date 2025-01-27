Останина осудила идею Гладкова о запрете поступления в госвузы

Идея губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о запрете поступления в государственные вузы при «дискредитации» армии является «полной глупостью». Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает Telegram-канал RTVI.

По ее словам, выдвигая подобную инициативу, губернатор должен поинтересоваться у педагогов и родителей подростков о необходимости такого решения.

« Я в с т а н у н а з а щ и т у п о д р о с т к о в , к о т о р ы м , к с о ж а л е н и ю , в з р о с л ы е н е с м о г л и в н я т н о р а з ъ я с н и т ь , в к а к о й с т р а н е м ы ж и в е м , к а к и е ц е н н о с т и о т с т а и в а е м , п о э т о м у с п р а ш и в а т ь б у д е м у с а м о г о г у б е р н а т о р а с н а ч а л а » , — з а я в и л а о н а .

Останина добавила, что детей нельзя лишать бесплатного образования, иначе непонятно, кто будет их учить. Она отметила, что встать на защиту подростков должен уполномоченный по правам ребенка.

В России предложили запретить части детей учиться в государственных вузах

Гладков в ходе заседания правительства региона заявил о необходимости ужесточить ответственность для подростков, которые совершают преступления против государства и армии. По его словам, инициатива о запрете обучения в государственных вузах будет способствовать защите конституционного строя.