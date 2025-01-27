Депутат Останина назвала глупостью идею Гладкова о запрете поступления в госвузы

Идея губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о запрете поступления в государственные вузы при «дискредитации» армии является «полной глупостью». Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает Telegram-канал RTVI.

Останина осудила идею Гладкова о запрете поступления в госвузы
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По ее словам, выдвигая подобную инициативу, губернатор должен поинтересоваться у педагогов и родителей подростков о необходимости такого решения.

«Я встану на защиту подростков, которым, к сожалению, взрослые не смогли внятно разъяснить, в какой стране мы живем, какие ценности отстаиваем, поэтому спрашивать будем у самого губернатора сначала», заявила она.

Останина добавила, что детей нельзя лишать бесплатного образования, иначе непонятно, кто будет их учить. Она отметила, что встать на защиту подростков должен уполномоченный по правам ребенка.

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Гладков в ходе заседания правительства региона заявил о необходимости ужесточить ответственность для подростков, которые совершают преступления против государства и армии. По его словам, инициатива о запрете обучения в государственных вузах будет способствовать защите конституционного строя.

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