Умерла писательница Татьяна Позднякова

На 84-м году жизни скончалась Татьяна Сергеевна Позднякова, искусствовед, писательница, многолетний сотрудник Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

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Позднякова - автор книг "Не скупа была ко мне судьба...", "В том доме было…", "Золотая клинопись фонарей в Фонтанке", "И это было так", составитель трудов ""И зачем нужно было столько лгать?": Письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец из лагеря: 1950-1956", "Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин" и других работ.

Причина смерти Поздняковой не указана, однако в некрологе коллег Поздняковой отмечено, что надежды на чудо и силу медицины не оправдались, пишет aif.ru.

Позднякова умерла в Израиле, где жила в последние годы.