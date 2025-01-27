В РПЦ призвали законодательно запретить аборты в частных клиниках

Государственных мер поддержки семей с детьми сейчас в России недостаточно для того, чтобы значительно улучшить демографическую ситуацию и защитить ребенка до его рождения.

Необходимо на законодательном уровне ввести запрет на аборты в частных клиниках, такое мнение ТАСС высказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

"Церковь и Святейший Патриарх Кирилл делают сегодня все возможное, чтобы остановить демографическую катастрофу. Но Церковь, как совесть общества, может лишь призывать к необходимым действиям, решения же принимают чиновники. Считаю, что сегодня имеющихся мер поддержки явно недостаточно, особенно это касается необходимости убрать критерии нуждаемости при поддержке семей с детьми, недостаточно мер по ограничению абортов и защиты ребенка до рождения", - сказал он.

По его словам, за последнее время более 532 частных клиник в добровольном порядке отказались от совершения абортов. Также 87 регионов приняли различные меры по установлению государственного контроля за этой сферой.

"Патриаршая комиссия поддерживает серию открытых писем врачам России [с просьбой запретить аборты в частных клиниках], с которыми обратились сегодня видные деятели российской науки к медицинскому сообществу", - отметил он.

Лукьянов считает, что преобладание клиник с лицензией на аборт над роддомами - это "преступление перед будущим России".

"Роддома шаговой доступности закрываются, а коммерческие абортарии шаговой доступности цветут махровым цветом. В наступившем году надо наконец вывести аборты из частных клиник под государственный контроль. Это будет серьезным шагом по прекращению детоубийств и стимулированию рождаемости", - подчеркнул он.

По словам Лукьянова, если в Госдуму будет внесен законопроект о переводе абортов из частных клиник под государственный контроль, то он в итоге "обязательно будет принят".