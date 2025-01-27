Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, чем вызван аномальный температурный режим в столице.

Специалист отметил, что на всей европейской территории России супервысокие температуры.

«Аномалии будут двузначные в течение этой недели — 10, 11, 12 °С. Это будет касаться и центра Европейской России, и Приволжского федерального округа. Связано это с тем, что перемещение воздушных масс совершенно необычное — из Африки. А зимой, как вы знаете, всё определяется только направлением перемещения воздуха. И вот воздушные массы с Африки привели к тому, что вчера температура была на 9 °С выше нормы. Сегодня рекорд побит ночью. Уже в ноль часов температура была 3,2 °С. До этого только в 1914 году максимальные значения были +3 °С. То есть рекорд 110-летней давности», — рассказал Вильфанд.

Согласно его прогнозу, температура продолжит повышаться.

«Она уже сейчас больше 4 °С, но (в дальнейшем. — RT) будет около 5 °С. То есть рекорд будет побит и завтра, и послезавтра. И это касается не только Москвы, повторяюсь, но очень многих городов и весей. Поэтому завтра будет просто пестреть метеорологическими рекордами», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве побит температурный рекорд для 27 января.