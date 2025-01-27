Стало известно об уходе из жизни бывшего зампреда Центробанка

Бывший заместитель председателя Центробанка РФ Александр Турбанов, занимавший должность в 1990-х, умер на 75-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, о которой журналистам стало известно от источника на финансовом рынке.

«Александр Владимирович скончался», — цитирует агентство своего собеседника, не называя причины смерти.

В госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), первым гендиректором которой был Турбанов, уточнили, что отпевание и прощание с ним состоится в среду, 29 января, в 12:00, в Большом зале ЦКБ управделами президента РФ.

В ЦБ Турбанов, работавший до этого в органах внутренних дел, а также избиравшийся депутатом первого созыва Госдумы, курировал вопросы надзора за кредитными организациями, лицензирования банковской и аудиторской деятельности.

С 1999 года он руководил Агентством по реструктуризации кредитных организаций, созданном для преодоления последствий кризиса в банковской системе, а в 2004-2012 годах возглавлял АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов, отметили в агентстве.