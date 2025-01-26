Конюхов подошел к нулевому меридиану в весельном переходе до Австралии

Российский путешественник Федор Конюхов приблизился к нулевому меридиану во время своего перехода на весельной лодке от пролива Дрейка до мыса Луин в Австралии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС его сын и координатор штаба Оскар Конюхов.

"Федор Филиппович уже 52 дня в океане, и пока мы с вами разговариваем он подходит к нулевому меридиану, то есть переходит из Западного полушария в наше, Восточное. Настроение у Федора хорошее, несмотря на суровую погоду и сложный океан", - сказал он.

Пока путешественнику удается идти даже опережая график.

"Мы думали, что он пересечет нулевой меридиан в начале февраля. А в итоге это происходит сегодня, 26 января", - отметил Оскар Конюхов.

Самая сложная часть маршрута

За первые 52 дня путешественнику пришлось столкнуться с 8-балльным штормом с волнами, которые достигали 5-6 метров, но, по прогнозам штаба, самая сложная часть маршрута еще впереди.

"Сейчас в Южном полушарии разгар лета, а вот Индийский океан он будет проходить осенью, и там будет еще более суровая погода. Ожидаем больше штормов и более жестокие шторма", - сказал Оскар Конюхов.

Он отметил, что Индийский океан считается самым суровым по погоде.

"Как раз там фиксируется самые сильные шторма - ветер в 100 узлов, волны по 10-15 метров. Наша лодка "Акрос" рассчитана на любую силу ветра и на любую волну, она сделана как спасательная капсула. Нас волнует человек", - добавил он.

Как пояснил сын путешественника, во время шторма лодка может перевернуться, существует риск травм и переломов.

"Сломанная рука - это невозможность грести, а значит это уже вопрос эвакуации из центра Южного океана. Это была бы сверхсложная задача. Поэтому мы в меньшей степени переживаем за матчасть, в большей степени переживаем за человека", - добавил он.

Причиной для беспокойства на первом этапе перехода также стали айсберги.

"От Антарктиды уже несколько лет назад откололся огромный айсберг, и от него отваливаются куски, и постепенно они выносятся в Южную Атлантику и создают угрозу судоходству. И от этих кусков откалываются куски поменьше, которые при столкновении могут повредить корпус лодки. Получив повреждения, она не затонет, но дальнейший переход был бы невозможен", - отметил Оскар Конюхов.

"В таких экспедициях всегда очень тонкая грань. Буквально один шаг нас отделяет от того, что все идет хорошо, до необходимости завершать проект. Поэтому до момента, пока Федор не увидит берега Австралии или мы не увидим его с берега причала в Австралии, мы будем напряжены и считать, что проект еще очень уязвим", - поделился Оскар Конюхов.

Мечта об океане

По словам сына путешественника, его отец, несмотря на все сложности, рад, что находится в океане.

"Федор говорит, что мечтал быть здесь. Плюс у него осознание, что все-таки такой переход он осуществляет один раз в жизни. Это как в горах - там холодно, тяжело, но потом ты возвращаешься домой и забываешь про все эти невзгоды, а помнишь именно красоту, как ты один на один с природой", - добавил он.

Когда путешественник был ближе к берегам Аргентины, ему встречались различные представители местной фауны.

"Когда он был в районе острова Южная Георгия, там были и пингвины, и киты, и дельфины. А сейчас только альбатросы. Но пишет, что все равно красиво", - рассказал Оскар Конюхов.

На связь Конюхов выходит регулярно.

"Каждый день мы переписываемся, в меньшей степени общаемся голосом. Так не нужно согласовывать момент, каждый пишет, когда удобнее. К тому же сообщения остаются как архив", - рассказал сын путешественника.

По его словам, во время перехода Федор Конюхов также делает зарисовки.

"Конечно, времени на это мало и условия сложные, но по чуть-чуть делает наброски для своих будущих картин", - добавил он.

Об экспедиции

Конюхов начал весельный переход 5 декабря 2024 года. Как рассказал ранее сам путешественник, ему предстоит преодолеть расстояние в 18 тыс. км за 200 дней. Для этого необходимо грести по 15 часов в день. Безостановочный переход начался в районе 56-го градуса южной широты. До этого на весельной лодки в этих широтах никто не находится.

Переход к Австралии станет вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого Конюхов преодолел в 2018-2019 годах. Тогда он прошел 11 тыс. км за 153 дня. Для перехода использована та же лодка "Акрос", которая была модернизирована для новой экспедиции. На судне есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также отдыха.

Перед отправкой в аргентинский город Ушуайя, где команда экспедиции провела почти месяц в подготовке и ожидании погодного окна, было доставлено 100 кг сублимированных продуктов из расчета потребления 5 000 калорий в день. На лодке есть ручной и автоматический опреснители воды, спутниковая связь и солнечные батареи.