Жена Ливанова прокомментировала сообщения о его госпитализации

Актер и режиссер Василий Ливанов, выписанный из больницы в декабре, находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом сообщила его жена Елена, опровергнув ранее появившиеся сообщения о возможном ухудшении здоровья артиста.

«Он дома, с ним все хорошо, слава тебе господи», — передает слова Ливановой ТАСС.

Она добавила, что Ливанов в последнее время сдает анализы. Ливанова отметила, что не знает, откуда возникли новости об ухудшении здоровья актера.

Ранее Елена сообщала, что у Ливанова была небольшая операция под местным наркозом. Василий Ливанов, родившийся 19 июля 1935 года, известен своей ролью Шерлока Холмса в советских фильмах.