Актер Ливанов попал в реанимацию

Актёр Василий Ливанов попал в реанимацию, где провел несколько суток. У него обнаружили расстройство кровообращения головного мозга, сообщает Mash.

Артист почувствовал себя плохо на днях. Он жаловался на слабость, головокружение и учащённое сердцебиение. Близкие вызвали скорую помощь, медики отправили пациента в реанимацию. Вскоре состояние артиста улучшилось и его перевели в обычное отделение.

На прошлой неделе у Ливанова нашли бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. В октябре артист перенес операцию, его ввели в медикаментозную кому из-за плохого состояния.