В России призвали не проверять дуэль Лермонтова

Дуэль русского поэта Михаила Лермонтова с Николаем Мартыновым прошла по правилам и не нуждается в новом расследовании.

Об этом РИА Новости сказал литературовед, доцент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Егор Сартаков.

Эксперт подчеркнул, что в первой половине XIX столетия дуэльный кодекс строго соблюдался дворянами. Также он напомнил, что на дуэли Лермонтова с Мартыновым присутствовали секунданты, следившие за поединком.

«У нас есть письменные свидетельства о том, что эта дуэль прошла по правилам», — заявил литературовед.

Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет России с просьбой расследовать гибель русского поэта Михаила Лермонтова.

В беседе с RT парламентарий объяснил, почему обратился в СК. Он отметил, что важно поднять тему неправомерного расследования убийства Лермонтова, официально именуемого в лермонтоведении как «дуэль».