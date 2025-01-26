На Чукотке артист-участник СВО приехал в отпуск и выступил с ансамблем "Эргырон"

В Анадыре прошел концерт Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон". Программа "Здесь рождается день" собрала самые лучшие номера коллектива. Но был и сюрприз.

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"Артист ансамбля - участник специальной военной операции, наш земляк с позывным "Аймет" приехал в отпуск, вышел на сцену и принял участие в танце "Полет чайки". Зал встал, приветствуя героя", - рассказал глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

По словам губернатора, это было благотворительное выступление "Эргырона" - весь сбор пойдет на закупку необходимого для бойцов СВО. Ансамбль регулярно устраивает благотворительные концерты.