В России вырос спрос на удаление косметических имплантов, клиники, в том числе столичные, фиксируют заинтересованность в удалении филлеров для губ и грудных имплантов, «Коммерсантъ».

«Речь идет об эффектах пластической хирургии, которые граждане хотят повернуть вспять не по медицинским показаниям», —говорится в публикации.

Издание отмечает, что среди знаменитостей появился тренд на естественность, его придерживаются в том числе певица Виктория Бекхем и актриса Надежда Сысоева. Опрошенные газетой специалисты подтвердили увеличение запросов на антипластику. Они связывают это с изменением общественного мнения в сторону стремления к натуральности.

Ранее пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала признаки, указывающие на сделанные губы. По ее словам, у женщин после 35 наполненные губы без морщин бывают только после инъекций филлеров.