Жителей Карачаево-Черкесии наказали за неуважение к гимну России

В Карачаево-Черкесии к ответственности привлекли шестерых россиян, которые специально не встали во время исполнения гимна РФ. Об этом сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел во время спортивных соревнований в Черкесске. Правоохранители составили в отношении нарушителей административные протоколы по ст. 17.10 и провели с ними разъяснительную беседу.

Прошлым летом в соцсетях появилось видео из школы №33 в Нальчике. На выпускном некоторые родители не встали и остались сидеть на своих местах во время исполнения гимна России. Депутат Андрей Картаполов опубликовал ролик в своем Telegram-канале и обратился в «соответствующие органы».

В комментарии «Газете.Ru» он объяснил, что россияне должны отвечать за неуважение к гимну и флагу. По его словам, дело не в размере штрафа, а в принципиальности подхода: когда людей на Кавказе заставляют извиняться, когда они вынуждены признавать, что были неправы, это важно для всего остального общества.