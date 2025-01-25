Названа причина смерти актера Владимира Фоменко

Причиной смерти советского и российского актера Владимира Фоменко стал отек легких. Об этом в беседе с Life сообщил его сын Георгий Фоменко.

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"К сожалению, Владимира Георгиевича не стало. Отек легких", — сказал Георгий Фоменко.

Владимир Фоменко скончался 24 января. Ему было 84 года.

Владимир Фоменко родился в сентябре 1940 года. В 1965 году завершил обучение в ГИТИСе. Артист служил в Театре на Таганке и Московском ТЮЗе. Зрителям он запомнился по ролям в "Житейские воззрения кота Мурра", "Тайна предков", "Такая жесткая игра — хоккей" и других.

До этого сообщалось, что актер Вячеслав Югов, игравший вместе с Юрой Борисовым, скончался от онкологического заболевания. Артисту в последние годы не раз становилось плохо во время съемок, но он продолжал работать. 3 января стало известно, что польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 88 лет.