В Курской области проработают введение комендантского часа для приграничья

Власти Курской области проработают вопрос введения комендантского часа для приграничных районов.

Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Что касается вопроса комендантского часа, то обратимся к штабу КТО. Если действительно проблема есть, а судя по реакции зала, это правда, то будем рассматривать», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 360 военнослужащих.