Хинштейн призвал открыть списки пропавших без вести курян

Списки пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области должны быть открыты для родственников, заявил врио губернатора Александр Хинштейн на встрече с переселенцами.

«Эти списки должны быть открыты, они должны быть гласны, и они должны быть публичны. И для того, чтобы родственники и родные знали о том, что их люди не исчезнут для государства, и для того, чтобы и международная общественность это тоже видела и понимала», — пояснил он.

Слова Хинштейна цитирует ТАСС.

Хинштейн сообщил, что 28 января состоится встреча с инициативными группами, на которой изучат списки пропавших. Он утверждает, что «многие действия» для возвращения пропавших «носят непубличный характер».

Ранее врио губернатора сообщал о необходимости создания реестра пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области. Бои с ВСУ в Курской области начались 6 августа 2024 года. Врио губернатора оценивал число пропавших почти в 1,2 тыс. человек.