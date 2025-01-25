Умерла дочь писателя Михаила Шолохова

Умерла Светлана Михайловна Шолохова, старшая дочь известного русского писателя. Ей было 98 лет. Об этом сообщает Музей-заповедник Шолохова.

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Дочь писателя умерла 23 января. Коллектив музея выразил глубокие соболезнования родным и близким Светланы Михайловны.

«Исключительная доброжелательность к коллегам, щедрость души, бескорыстие, сочувствие, желание и умение понять человека – главные черты характера Светланы Михайловны. Обладая природной скромностью, Светлана Михайловна Шолохова никогда не кичилась своим знаменитым на весь мир отцом. Она была примером во всем», — сказано в некрологе.

Светлана Шолохова родилась в 1926 году в Ростовской области. С отличием окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета. Работала старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы имени Горького.

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Последние годы Светлана Шолохова посвятила восстановлению рукописных черновиков отца. Проживала в станице Вёшенская.

Прощание состоится в «Усадьбе М.А. Шолохова» 25 января с 11.00 до 12.00.