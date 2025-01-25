В Подмосковье похоронили лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова, умершего в 67 лет от онкологического заболевания. К месту прощания приехали сотни дорогих внедорожников, а к могиле прислали десятки венков, сообщает Shot.

На прощание с Павлиновым в село Талеж приехало множество тонированных внедорожников. Они заняли всю узкую дорогу к храму Рождества Богородицы, возле которого находится могила.

«Памятные венки на могилу прислали «друзья из Казахстана», хоккейный клуб и зал бокса «Витязь», Спортивная федерация бокса Московской области, «хороший человек», отбывающий тюремный срок вор в законе Шамиль Смолянский и др», — пишет канал.

Павлинов скончался 17 января. В 2017 году он был приговорён к 17 годам колонии за хищение государственных земель в Чеховском районе. В прошлом году Павлинова освободили из колонии по состоянию здоровья: у него было онкологическое заболевание.

Умер лидер чеховской ОПГ

Павлинов являлся владельцем местного ХК «Витязь», выступал спонсором боксёров Дениса Лебедева и Александра Поветкина.