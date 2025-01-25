У актрисы Галины Польских обнаружили онкологию

У народной артистки РФ актрисы Галины Польских врачи обнаружили онкологию. Медицинское обследование выявило злокачественную опухоль в почке. Об этом в субботу, 25 января, сообщил Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что 85-летняя актриса обратилась с жалобами на ухудшение самочувствия в Боткинскую больницу. Врачи выдали ей направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.

Менеджер Польских рассказала, что артистка находится дома и еще не ложилась в больницу, передает Telegram-канал.

До этого у Галины Польских нашли неизлечимое заболевание легких. Медики выявили значительные изменения в ее легких, после чего поставили диагноз «пневмофиброз». Эта болезнь может привести к инвалидности и негативно повлиять на работу сердца и сосудов.

У легенды советского кино обнаружили неизлечимое заболевание

В декабре сообщалось, что бывшему главному тренеру сборной России по футболу Борису Игнатьеву диагностировали рак. Игнатьев обратился в одну из московских больниц из-за сильной одышки и болей.