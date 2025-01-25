Стала известна самая популярная специальность в вузах Москвы

Московские вузы выпустили в 2024 году почти 200 тысяч специалистов. Экономика и юриспруденция по–прежнему остаются самыми популярными направлениями, но заметно выросло количество инженеров и специалистов в сфере ИТ. Об этом сообщает столичный департамент экономической политики и развития.

В минувшем году дипломы о высшем образовании в Москве получили 194,8 тысячи молодых специалистов.

«Наиболее популярными у выпускников остаются экономика и юриспруденция. На третью позицию поднялись инженеры и технические специалисты», — сказано в сообщении.

Дипломы по направлению «экономика и менеджмент» получили 52,3 тысячи человек, «юриспруденция» — 31,7 тысячи. Это 43% от всех выпускников.

Третье по популярности место заняла группа «инженерные и технические науки». Дипломы получили 23 тысячи человек.

В департаменте отметили, что доля экономистов, менеджеров и юристов за последние пять лет снизилась на 7,9 процентного пункта. Из-за тенденций на рынке труда все более востребованы специалисты ИТ-сектора и инновационных дисциплин.

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Например, число дипломов со специализацией «ИТ и математика» за пять лет выросло в 1,6 раза. Их получили почти 20 тысяч человек (более 10% от общего числа).

Также растет популярность высокотехнологичных и инновационных направлений, социальных наук (психология, социология, политология), а также журналистики и связей с общественностью.