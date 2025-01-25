В Госдуме раскрыли мошенническую схему с фейк-аккаунтами блогеров

Мошенники с помощью фейк-аккаунтов блогеров предлагают детям участвовать в «конкурсах» с обещанием дорогих призов, после чего становятся жертвами обмана. Об этом рассказал депутат Государственной Думы (ГД) Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Для получения приза ребенка просят оплатить "доставку" или предоставить личные данные, которые затем используются для кражи денег или аккаунтов. Такие схемы работают на психологии ребенка, для которого возможность мгновенной награды перевешивает осознание риска», — раскрыл схему депутат.

Россиян предупредили о схеме мошенничества с использованием уведомлений

По его словам, решить проблему может повышение грамотности в области цифровой безопасности как среди детей, так и среди родителей. Немкин подчеркнул, что компании также несут ответственность за обеспечение безопасности покупок.

Ранее россиянам назвали признаки мошенничества в работе товарищества собственников жилья (ТСЖ). Выявить аферы помогут бухгалтерские отчеты и бюджетная смета — их можно попросить у председателя ТСЖ.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.